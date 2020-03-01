Военно-патриотическая игра «Призывник-2020» прошла в ГУО «Средняя школа № 11 г. Бреста»

Источник материала: Виртуальный Брест

К обороне готов! Под таким девизом 29 февраля на базе ГУО «Средняя школа № 11 г. Бреста» прошла ежегодная военно-патриотическая игра «Призывник-2020». Ее организатором выступила Брестская городская организация ОО «БРСМ»





В игре приняли участие 20 команд (140 участников) из числа учащихся 9-11 классов средних учебных заведений города.





Основными целями проведения мероприятия являются: подготовка молодёжи для прохождения службы в Вооружённых силах Республики Беларусь, развитие моральных и физических качеств, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и воспитание патриотизма в молодёжной среде.





Молодые люди соревновались в таких состязаниях как подтягивание на перекладине, снаряжение магазина АК, поднимание гири (16 кг), стрельбе из пневматической винтовки, разборке-сборке АК, челночном беге. Участники также проверили свои знания по курсу допризывной подготовки и истории Вооруженных Сил Республики Беларусь.





— Брестская городская организация ОО «БРСМ» организовывает «Призывник» уже 13 раз и нам очень приятно, что с каждым годом все больше команд хотят принять участие в данном мероприятии, - отметил Александр Зорин, и.о. первого секретаря Брестского городского комитета ОО «БРСМ».





В ходе упорной борьбы лучшей стала команда ГУО «Средняя школа № 32 г.Бреста», занявшая первое место в общезачетном результате, второе место за ГУО «Средняя школа № 23 г. Бреста», третье - ГУО «Средняя школа № 28 г.Бреста».





Благодарим педагогический состав ГУО «Средняя школа № 11 г. Бреста» за оказание помощи в организации военно-патриотической игры.