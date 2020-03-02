Бесплатные онлайн-вебинары по автозапчастям Bosch

Хотите узнать все о фильтрах, колодках или АКБ? Теперь продуктовые тренинги по автомобильным запчастям Bosch доступны для всех желающих.

Учебный Центр Bosch проводит бесплатные вебинары, посвященные автомобильным компонентам Bosch. Вебинары проходят в формате онлайн-трансляций, а также доступны в записи в течение двух недель после окончания. Учебная программа доказала свою эффективность — первые вебинары посмотрели более 500 человек.

Если вы сотрудник СТО или продавец автозапчастей – примите участие в тренинге прямо на рабочем месте. Для участия вам достаточно иметь лишь компьютер с доступом к интернету.

Продолжительность каждого обучения - несколько часов, за это время вы узнаете:

- о продуктовых линейках запчастей Bosch;

- об особенностях применяемости, маркировки и упаковки запчастей;

- о том, где купить качественные запчасти Bosch и как их правильно обслуживать;

- о гарантийной программе Bosch;

- о том, как отличить поддельные запчасти от оригинальных.

Вебинары проводят тренеры Учебного Центра Bosch. В процессе обучения вы сможете не только получить информацию, но и в режиме онлайн задать все интересующие вопросы.