Брест побил температурный рекорд 45-летней давности +16,1 °С.

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 3 марта установлен температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений, сообщили TUT.BY в областном гидромете.





Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Во вторник столбик термометра поднялся до 16,1 градуса тепла. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1975 году. Тогда воздух прогрелся до +9,9 °С.

Во второй половине недели температура в городе пойдет на спад. В среду и четверг обещают +8 °С, в пятницу — на два градуса меньше.