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В Слуцком районе столкнулись две одинаковые машины

03.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцком районе столкнулись две одинаковые машины

Сегодня вечером в Слуцком районе возле деревни Кирово произошло лобовое столкновение двух автомобилей одной марки и одного года выпуска  — Toyota Avensis.

Как сообщили сайту SlutskGorod в ОГАИ Слуцкого РОВД участники ДТП получили мелкие телесные повреждения. Обстоятельства выясняются.

В Слуцком районе столкнулись две одинаковые машины

В Слуцком районе столкнулись две одинаковые машины

 
 
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Сегодня вечером в Слуцком районе возле деревни Кирово произошло лобовое столкновение двух автомобилей одной марки и одного года выпуска — Toyota Avensis.
 
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