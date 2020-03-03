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В Слуцком районе столкнулись две одинаковые машины
03.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Сегодня вечером в Слуцком районе возле деревни Кирово произошло лобовое столкновение двух автомобилей одной марки и одного года выпуска — Toyota Avensis.
Как сообщили сайту SlutskGorod в ОГАИ Слуцкого РОВД участники ДТП получили мелкие телесные повреждения. Обстоятельства выясняются.
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Сегодня вечером в Слуцком районе возле деревни Кирово произошло лобовое столкновение двух автомобилей одной марки и одного года выпуска — Toyota Avensis.
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