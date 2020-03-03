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В Лунинецком районе у россиянина изъяли более 600 л спиртосодержащей продукции
03.03.2020 19:10 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Лунинецком районе сотрудники милиции изъяли крупную партию спиртосодержащей продукции, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Автомобиль "ГАЗ" под управлением россиянина 1960 года рождения сотрудники
Со слов водителя, груз общим объемом 612 л предназначался для личного пользования.
Товар стоимостью около Br1,2 тыс. изъят. Составлен административный протокол по ч.2 ст.12.27 КоАП (незаконное перемещение более 5 л алкогольных напитков, спиртосодержащей продукции, немаркированных в установленном порядке акцизными марками Беларуси). Фигуранту грозит штраф в размере от 10 до 100 базовых величин (1 БВ сейчас - Br27) и конфискация товара, превышающего допустимую норму. Проводится проверка.
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В Лунинецком районе сотрудники милиции изъяли крупную партию спиртосодержащей продукции, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Автомобиль "ГАЗ" под...
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