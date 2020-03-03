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В Лунинецком районе у россиянина изъяли более 600 л спиртосодержащей продукции

03.03.2020 19:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Лунинецком районе сотрудники милиции изъяли крупную партию спиртосодержащей продукции, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Лунинецком районе у россиянина изъяли более 600 л спиртосодержащей продукции

Автомобиль "ГАЗ" под управлением россиянина 1960 года рождения сотрудники ГАИ остановили возле поселка Полесского, на 363-м км автодороги М10 Кобрин - Гомель - граница России. В кабине грузовика находилась коробка с 20 бутылками спиртных напитков. При осмотре кузова милиционеры обнаружили тайник с 24 канистрами объемом 5 л каждая со спиртосодержащей жидкостью и 964 бутылки с алкоголем российского производства без соответствующих документов

Со слов водителя, груз общим объемом 612 л предназначался для личного пользования.

В Лунинецком районе у россиянина изъяли более 600 л спиртосодержащей продукции

Товар стоимостью около Br1,2 тыс. изъят. Составлен административный протокол по ч.2 ст.12.27 КоАП (незаконное перемещение более 5 л алкогольных напитков, спиртосодержащей продукции, немаркированных в установленном порядке акцизными марками Беларуси). Фигуранту грозит штраф в размере от 10 до 100 базовых величин (1 БВ сейчас - Br27) и конфискация товара, превышающего допустимую норму. Проводится проверка.

 
Теги: Гомель
 
 
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  В Лунинецком районе сотрудники милиции изъяли крупную партию спиртосодержащей продукции, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Автомобиль "ГАЗ" под...
 
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