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Более тысячи человек призовут из запаса во время второго этапа проверки белорусской армии

09.03.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки войск, в высшую степень боевой готовности приводится ряд воинских частей. Более тысячи человек будут призваны из запаса, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Более тысячи человек призовут из запаса во время второго этапа проверки белорусской армии

Второй этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности войск начался сегодня в соответствии с распоряжением министра обороны. Он проходит под руководством начальника Генштаба.

"В высшую степень боевой готовности приводится ряд воинских частей и подразделений Вооруженных Сил. Во время проверки будет осуществляться комплекс мобилизационных мероприятий, в результате которого более тысячи военнослужащих будут призваны из запаса", - проинформировали в Минобороны.

Будет проверена способность воинских частей выполнить задачи в динамично меняющейся обстановке днем и ночью. Среди целей также совершенствование тактической выучки войск. Кроме того, проверят состояние вооружения, военной и специальной техники, в том числе находящейся на хранении.

"В проверке будут задействованы около 6 тыс. военнослужащих и более 200 единиц техники. Основное внимание будет уделено вопросам организации взаимодействия, управления и всестороннего обеспечения войск", - рассказали в оборонном ведомстве.

Проверка завершится проведением комплексного тактического учения, где будет дана оценка способности войск выполнить поставленные задачи.

 
 
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  В Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки войск, в высшую степень боевой готовности приводится ряд воинских частей. Более тысячи человек...
 
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