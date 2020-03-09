Источник материала: Виртуальный Брест

Ещё не успел новый курс доллара утвердиться в новых белорусских реалиях, а торговцы на рынках начали менять политику ценообразования. Увеличивать стоимость отпускаемого населению товара.





фото - 9 марта 2020 года, Брестский рынок, фото - чат Город Брест

Люди в соцсетях возмущаются - как же так, ведь закупочные остались прежними? Может быть и да, а может быть и нет. В любом случае, покупатель волен выбирать товар по удовлетворяющей его цене.

Наверное, уже сейчас многие пересматривают цены на свои товары, на то он и рынок, чтобы быть гибким и быстро подстраиваться под ситуацию в мире.