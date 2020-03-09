ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цены на рынке Бреста внезапно стали "временными". Переклеивают на ходу

09.03.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Ещё не успел новый курс доллара утвердиться в новых белорусских реалиях, а торговцы на рынках начали менять политику ценообразования. Увеличивать стоимость отпускаемого населению товара.

Цены на рынке Бреста внезапно стали "временными". Переклеивают на ходу

фото - 9 марта 2020 года, Брестский рынок, фото - чат Город Брест

Люди в соцсетях возмущаются - как же так, ведь закупочные остались прежними? Может быть и да, а может быть и нет. В любом случае, покупатель волен выбирать товар по удовлетворяющей его цене.

Наверное, уже сейчас многие пересматривают цены на свои товары, на то он и рынок, чтобы быть гибким и быстро подстраиваться под ситуацию в мире.

Лук есть по 14 рублей, помидоры по 25. В Польше, кстати, "красная" цена таким - 5 рублей на наши деньги, сетуют покупатели.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Ещё не успел новый курс доллара утвердиться в новых белорусских реалиях, а торговцы на рынках начали менять политику ценообразования. Увеличивать стоимость...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика