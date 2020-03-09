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Дорожный налог хотят не только отвязать от техосмотра, но и уменьшить на 20% для юрлиц

09.03.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Госпошлину за допуск к участию в дорожном движении для юридических лиц планируют снизить на 20 процентов, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1». Такую норму предусматривает проект документа, который сейчас рассматривает правительство.

Дорожный налог хотят не только отвязать от техосмотра, но и уменьшить на 20% для юрлиц

Речь идет о долгожданном всеми водителями документе об отвязке уплаты так называемого дорожного налога от техосмотра.

Сейчас, например, физическое лицо платит за легковой автомобиль с максимально разрешенной массой до 1,5 тонны 3 базовых в год, от 1,5 до 2 тонн — 6 базовых. У юрлиц градация немного иная, но ставки значительно выше: до 1 тонны — 7 базовых, от 1 до 2 тонн — 9 базовых.

Как ранее сообщал Минфин, «дорожный сбор ни к чему не будет привязан, а платить его можно будет через ЕРИП». Минимальный период, за который можно будет уплатить налог, составит один месяц. Контроль за уплатой планируют вести с использованием системы видеофиксации через сравнение баз данных.

Правда, когда именно новые нормы могут заработать, чиновники не сообщили и в этот раз. Сначала автомобилисты ждали это решение к июлю 2019 года, потом — к январю 2020-го.

Подвешенная ситуация и довольно высокая сумма налога, которую нужно уплачивать единовременно, привели к тому, что водители стали массово игнорировать прохождение ТО. По оценкам УП «Белтехосмотр», в прошлом году техосмотр прошли 1 млн 150 тысяч автомобилей. На учете же стояло 4 млн 380 тыс. транспортных средств. По самым скромным оценкам, без техосмотра ездят сейчас минимум 50 процентов авто.

 
 
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  Госпошлину за допуск к участию в дорожном движении для юридических лиц планируют снизить на 20 процентов, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1». Такую норму...
 
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