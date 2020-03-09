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В Бресте состоялись мероприятия по случаю празднования 206-й годовщины со дня рождения Т.Г.Шевченко

09.03.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 9 марта 2020 года в 12:00 состоялась церемонии возложения цветов к памятнику Т.Г.Шевченко на бульваре в г. Бресте, названном именем этого выдающегося поэта, писателя, художника и общественного деятеля.

В Бресте состоялись мероприятия по случаю празднования 206-й годовщины со дня рождения Т.Г.Шевченко

Мероприятие проводится по согласованию с Брестским городским исполнительным комитетом и традиционно, кроме сотрудников Консульства Украины в Бресте, в нем принимают участие представители городских органов власти, общественных организаций, региональных СМИ и украинской общины Брестской области.

В Бресте состоялись мероприятия по случаю празднования 206-й годовщины со дня рождения Т.Г.Шевченко

Программой мероприятий было предусмотрено награждение детей, которые принимали участие в IX Международном литературном конкурсе ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко под эгидой Министерства образования и науки Украины, а также прочтение произведений Т.Г.Шевченко учениками школ и желающими участниками.

В Бресте состоялись мероприятия по случаю празднования 206-й годовщины со дня рождения Т.Г.Шевченко

Кроме этого, были продемонстрированы рисунки брестских школьников, которые приняли участие в международном коммуникационном проекте «Творчество Тараса Шевченко в детских рисунках», проводимого Министерством иностранных дел Украины совместно с заграничными дипломатическими учреждениями Украины. В дальнейшем рисунки участников проекта будут размещены на Facebook страницах МИД Украины и Консульства Украины в Бресте.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 9 марта 2020 года в 12:00 состоялась церемонии возложения цветов к памятнику Т.Г.Шевченко на бульваре в г. Бресте, названном именем этого выдающегося поэта,...
 
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