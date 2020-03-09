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Вопрос внедрения депозитной системы обращения упаковки требует дополнительной проработки
09.03.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вопрос внедрения в Беларуси депозитной системы обращения потребительской упаковки требует дополнительной проработки. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой по итогам
Глава государства на совещании высказал мнение, что еще со времен Советского Союза в Беларуси сохранилась и действует сеть сборочных пунктов вторичного сырья. "Если мы ее расширим или выделим дополнительные ресурсы, увеличив стоимость вторичных материальных ресурсов, то нам, может, не понадобится строить что-то новое. То есть необходимо еще дополнительно технические и экономические аспекты обсудить", - сказал Дмитрий Крутой.
Президенту было доложено об опыте внедрения системы депозитно-залоговой тары в странах Европейского союза, приводились примеры Норвегии, Германии, Литвы, где эта модель неплохо работает. По словам первого вице-премьера, такая система в целом одобрена главой государства. Вместе с тем правительству поручено в течение нескольких месяцев подготовить подробную справку, как действует нынешняя система по сбору вторсырья и чего не хватает для ее развития, почему число пунктов сбора вторсырья не увеличивается. "Возможно, в действующей системе есть что улучшить, прежде чем внедрять депозитно-залоговую модель", - отметил Дмитрий Крутой.
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Вопрос внедрения в Беларуси депозитной системы обращения потребительской упаковки требует дополнительной проработки. Об этом сообщил журналистам первый...
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