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Вопрос внедрения депозитной системы обращения упаковки требует дополнительной проработки

09.03.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вопрос внедрения в Беларуси депозитной системы обращения потребительской упаковки требует дополнительной проработки. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой по итогам совещания Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос внедрения депозитной системы обращения упаковки требует дополнительной проработки

Глава государства на совещании высказал мнение, что еще со времен Советского Союза в Беларуси сохранилась и действует сеть сборочных пунктов вторичного сырья. "Если мы ее расширим или выделим дополнительные ресурсы, увеличив стоимость вторичных материальных ресурсов, то нам, может, не понадобится строить что-то новое. То есть необходимо еще дополнительно технические и экономические аспекты обсудить", - сказал Дмитрий Крутой.

Президенту было доложено об опыте внедрения системы депозитно-залоговой тары в странах Европейского союза, приводились примеры Норвегии, Германии, Литвы, где эта модель неплохо работает. По словам первого вице-премьера, такая система в целом одобрена главой государства. Вместе с тем правительству поручено в течение нескольких месяцев подготовить подробную справку, как действует нынешняя система по сбору вторсырья и чего не хватает для ее развития, почему число пунктов сбора вторсырья не увеличивается. "Возможно, в действующей системе есть что улучшить, прежде чем внедрять депозитно-залоговую модель", - отметил Дмитрий Крутой.

Как сообщалось, правительство предлагало в 2022 году внедрить депозитную систему обращения потребительской тары из-под воды и напитков. Однако Президент считает, что подобная система уже действовала еще во время Советского Союза. "И все эксперты, в том числе Администрация Президента, дали положительное заключение. Удивительно", - возмутился глава государства. Он привел в пример Швейцарию, где очень многие товары производятся из вторсырья. "А нам что мешает? Мы что, в компактной стране - это же не Россия - не можем собрать отходы и переработать? Ведь то же стекло получить традиционным образом значительно дороже, а тут готовое стекло переплавил и опять получил бутылку, - заметил он. - Нет, мы ждем, как с этой нефтью, пока жареный петух, как в народе говорят, не клюнет в определенное место. Потом будем героически искать альтернативу, договариваться и так далее. Деньги под ногами - взять не можем".

 
 
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  Вопрос внедрения в Беларуси депозитной системы обращения потребительской упаковки требует дополнительной проработки. Об этом сообщил журналистам первый...
 
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