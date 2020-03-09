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Праздник всеобщего внимания к женщине - в парке «Воинов-интернационалистов»
09.03.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Международный весенний праздник – это праздник весны, красоты, нежности, душевной мудрости и всеобщего внимания к женщине.
В этот день со сцены парка «Воинов-интернационалистов» радовали женщин – преподнеся им музыкальные подарки – образцовые ансамбли эстрадного танца «Ассорти» и «Южный ветер» (ГУК «Центр культуры и досуга г.Бреста»), дуэт «Импульс» (педагоги ГУО «Гимназия № 4 г.Бреста»), учащиеся ГУО «Средняя школа № 3 г.Бреста», народный ансамбль «Галасы Палесся».
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Международный весенний праздник – это праздник весны, красоты, нежности, душевной мудрости и всеобщего внимания к женщине. В этот день со сцены парка...
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