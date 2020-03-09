Что сегодня происходит с ценами на нефть и курсами в обменниках

Источник материала: Виртуальный Брест

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% после начала торгов 9 марта. Из-за резкого падения цен на энергоресурсы на торгах валютно-фондовых бирж как Беларуси, так и других стран ЕАЭС растет курс доллара. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжаются, мы следим за ситуацией. В обменниках тем временем изменяются курсы доллара и евро. TUT.BY собрал основную информацию по ситуации с нефтью и на валютном рынке — и будет ее постоянно обновлять.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что происходит с ценами на нефть

Обвалом котировок завершились в понедельник первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося распространения коронавируса в мире и общемирового снижения цен на нефть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов. Цены на нефть упали после того, как в пятницу страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи, пишет Bloomberg. Уже через несколько часов после провала переговоров Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, начала ценовую войну, снизив стоимость своей нефти для импортеров в Европе, Азии и США на максимальную за 20 лет величину.

Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу. Главным лоббистом неожиданного решения России называют главу «Роснефти» Игоря Сечина.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала на 30% — с $ 45 до $ 31,02 за баррель. Это самое большое падение цены на Brent за день со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Стоимость нефти WTI после открытия падала на 27% — до $ 30. Из-за резкого падения торговля на бирже была приостановлена ​​на несколько минут.

Какая ситуация на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи

На открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник доллар вырос на 3,7%, евро — на 5,3%. Российский рубль упал к белорусскому на 4,1%, по данным БВФБ.

По состоянию на 11.50, евро вырос на 6,32%, доллар — на 5,1%. При этом российский рубль снизился на 5,03%.

На 12.07 евро прибавил 6,38%, а доллар — 5,08%.

На 12.28 у евро прирост на 6,3% (до 2,6763 рубля), у доллара — на 5,04% (до 2,3524 рубля). Российский рубль подешевел на 4,91% (до 3,1583 рубля за 100 российских рублей).

Мы следим за ситуацией на торгах.

(Обновляется).

Какие курсы валют выставили банки в обменниках

По состоянию на 11.55, курс доллара в некоторых обменниках превысил 2,42 рубля, а евро — 2,7 рубля. При этом Франсабанк евро по состоянию на 11.50 продает по 2,8 рубля.

По состоянию на 12.00 самый выгодный курс покупки банком доллара 2,3450 рубля у Абсолютбанка, Paritetbank и РРБ-Банка, а евро — у Paritetbank (2,6770 рубля).

По состоянию на 12.30 Беларусбанк повысил курс продажи доллара до 2,44 рубля.

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Что происходит на валютном рынке в других странах ЕАЭС

Курс доллара также подскочил в Казахстане. Президент этой страны Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание по финансово-экономической ситуации в мире и ее влиянию на экономику Казахстана.

Некоторые казахстанские обменные пункты приостановили продажу доллара. При этом какие-то из них продолжают сами покупать американскую валюту, но у граждан купить ее нет возможности, сообщает NUR.KZ.

На Мосбирже 9 марта торги валютой проводиться не будут из-за выходного дня в России в связи с празднованием 8 Марта, говорится на ее сайте. Они возобновятся там во вторник, 10 марта, сообщает РБК.