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Ряд стран, в том числе Польша, вводят дополнительные меры для нераспространения коронавируса

11.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Из-за распространения коронавируса COVID-19 с 16 марта на две недели закрываются все школы и вузы Польши, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Премьер отметил, что эпидемия коронавируса может стать очень грозной, поэтому действовать нужно на опережение. По последним данным, в Польше подтверждены 25 случаев заражения коронавирусом.

Также с 12 марта до конца месяца на карантин закроют школы, детские сады и вузы Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Он сказал, что хоть в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, власти решили не ждать и обезопасить жителей города.

Кроме того, власти Италии подтвердили закрытие всех школ и университетов до середины марта в рамках борьбы с распространением коронавируса, из-за которого там умерли уже около 500 человек. Общее число заболевших в стране – более 10 тыс. 

В Израиле предпринимаются решительные меры по сдерживанию эпидемии. Отменены массовые мероприятия, включая традиционные шествия в связи с отмечаемым на следующей неделе праздником Пурим. 

Тем временем, в Китае полторы тысячи выздоровевших от коронавируса за сутки. В США – число зараженных перешагнуло за тысячу. Первый случай заражения подтвердили в Турции, а в Грузии впервые коронавирусом заразился ребенок.

Напомним, что в Беларуси на сегодняшний день с диагнозом COVID-19 в больницах находятся 12 пациентов. Ранее министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что ситуация по коронавирусу в стране контролируемая. Также в Минздраве Беларуси сообщали о трех излеченных от коронавирусной инфекции пациентах. 

 
 
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Из-за распространения коронавируса COVID-19 с 16 марта на две недели закрываются все школы и вузы Польши, заявил премьер-министр страны Матеуш...
 
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