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Широкая денежная масса в Беларуси за февраль выросла на 2,3%

13.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 марта составила Br48,394 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 февраля на 2,3%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Широкая денежная масса в Беларуси за февраль выросла на 2,3%

Объем наличных денег в обороте за февраль увеличился до Br3,605 млрд (на 0,86%).

Переводные депозиты выросли на 2,3% до Br5,808 млрд. При этом переводные депозиты физлиц увеличились на 5,5% и составили на 1 марта Br3,105 млрд, депозиты юрлиц снизились на 1,1% до Br2,702 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br19,085 млрд, увеличившись за февраль почти на 1%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за февраль вырос до Br1,589 млрд (на 7%).

Рублевая денежная масса на 1 марта составила Br20,674 млрд и выросла за прошлый месяц на 1,4%.

Депозиты в иностранной валюте увеличились на 2,8% почти до Br25,986 млрд.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за февраль вырос до Br1,642 млрд (на 5,6%).

 
 
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  Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 марта составила Br48,394...
 
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