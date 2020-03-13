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На деревообрабатывающем предприятии Лунинца загорелся погрузчик
13.03.2020 15:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Лунинце погрузчик загорелся во время движения, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления
Инцидент произошел сегодня на территории ОАО "Лунинецлес". Сообщение о происшествии спасателям поступило в 11.12. Через три минуты подразделения РОЧС были на месте. На ликвидацию пожара понадобились четыре минуты.
Пострадавших нет. Огонь повредил кабину и моторный отсек погрузчика. Причина возгорания устанавливается.
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В Лунинце погрузчик загорелся во время движения, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС. Инцидент произошел сегодня на...
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