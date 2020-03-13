На деревообрабатывающем предприятии Лунинца загорелся погрузчик

Источник материала: Виртуальный Брест

В Лунинце погрузчик загорелся во время движения, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС .





Инцидент произошел сегодня на территории ОАО "Лунинецлес". Сообщение о происшествии спасателям поступило в 11.12. Через три минуты подразделения РОЧС были на месте. На ликвидацию пожара понадобились четыре минуты.

Пострадавших нет. Огонь повредил кабину и моторный отсек погрузчика. Причина возгорания устанавливается.