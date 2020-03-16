В Гродненской области отменяются спортивные мероприятия с участием детей и подростков

Источник материала: Виртуальный Брест

В Гродненской области отменяются все спортивные мероприятия с участием детей и подростков до 18 лет, сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.





С 16 марта по 6 апреля на территории области отменяются международные, республиканские, областные, районные, городские и другие спортивно-массовые мероприятия с участием детей и подростков до 18 лет.

"Также в этот период отменяются спортивные мероприятия и учебно-тренировочные сборы с участием иностранных спортсменов в Гродненской области и выезды спортсменов и команд из региона для участия в спортивно-массовых мероприятиях за рубежом", - отметили в управлении. Решения приняты в связи с распространением коронавируса в мире, а также в целях соблюдения рекомендаций Минздрава и во исполнение протокола поручений Минспорта.

Ограничения не касаются спортивно-массовых мероприятий среди взрослого населения.