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В Бресте на ул.Белорусской 62-летний водитель «Додж» сбил на переходе 77-летнюю горожанку
16.03.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте на ул.Белорусской 62-летний водитель «Додж» совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 77-летнюю горожанку.
В результате ДТП пенсионерка с травмами госпитализирована.
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В Бресте на ул.Белорусской 62-летний водитель «Додж» совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 77-летнюю горожанку. В...
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