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На этой неделе в Бресте опять будет тепло и солнечно

16.03.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С понедельника в Брест возвращается весна с солнцем, стабильным плюсом и туманами, сообщает pogoda.by.

На этой неделе в Бресте опять будет тепло и солнечно

Фото: Виталий Хацук, 2i.by

Начало рабочей недели слегка попугает горожан заморозками. В понедельник утром столбик термометра опустится до -2°С. Зато во второй половине дня воздух прогреется до +9°С. На небе будет облачно, но без осадков.

На этой неделе в Бресте опять будет тепло и солнечно

Во вторник утром будет пять градусов тепла и густой туман. Видимость составит 50−100 метров. После обеда потеплеет до +10°С.

На этой неделе в Бресте опять будет тепло и солнечно

В среду утром обещают +7С и туман с видимостью 300−400 метров. Во второй половине дня будет облачно с прояснениями и +12°С.

На этой неделе в Бресте опять будет тепло и солнечно

В четверг весь день будет облачно без осадков. Утром температура воздуха составит +5…7°С, днем: +10…12°С.

На этой неделе в Бресте опять будет тепло и солнечно

В пятницу будет облачно с прояснениями. Утром столбик термометра покажет +3°С, после обеда воздух прогреется до +9°С.

Хорошей недели!

 
Теги: Брест
 
 
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  С понедельника в Брест возвращается весна с солнцем, стабильным плюсом и туманами, сообщает pogoda.by. Фото: Виталий Хацук, 2i.by Начало рабочей недели слегка попугает...
 
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