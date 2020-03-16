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Назначены председатели Барановичского и Малоритского райисполкомов
16.03.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе.
Полуяна Михаила Николаевича - председателем Барановичского райисполкома (на фото выше)
Баценко Михаила Леонидовича - председателем Малоритского райисполкома (на фото ниже)
Президент согласовал назначение руководителей 13 райисполкомов: Барановичского, Малоритского, Бешенковичского, Докшицкого, Сенненского, Дятловского, Свислочского, Минского, Смолевичского, Бобруйского, Краснопольского, Хотимского, Чериковского.
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе. Полуяна Михаила Николаевича -...
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