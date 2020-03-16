Соблюдение электробезопасности правил при сильном ветре: что надо знать?

Источник материала: Виртуальный Брест

С каждым годом все чаще в Бресте и районе синоптики объявляют оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Чем же ветер опасен для людей находящихся вблизи линии электропередач?





Опасность возникает при обрыве проводов линий электропередач и падения их на землю. В этом случае возникает шаговое напряжение. Шаговое напряжение – это основная опасность для человека, оказавшегося поблизости от упавшего на землю электропровода ЛЭП. От места касания проводом земли электрический ток начинает растекаться по земле, постепенно слабея, на расстояние не менее 8 метров. При этом между отстоящими одна от другой точками земли возникает разность потенциалов. Если человек идет и касается земли в двух точках, через его тело начинает протекать вызванный этой разницей потенциалов электрический ток, представляющий смертельную опасность. Такое напряжение и называется шаговым. Провод, не касающийся земли, а упавший на дерево, автомобиль или здание, не менее опасен: в таком случае зона шагового напряжения может быть увеличена.

Но очень часто невозможно определить степень опасности оборванного провода. В отличие от утечки газа или пожара, электричество не имеет видимых признаков присутствия опасности или запаха, которые могли бы вызвать беспокойство. Человек узнает о том, что попал в зону воздействия электрического тока, когда уже слишком поздно что-либо предпринимать. Электрический ток поражает внезапно и мгновенно.

Поэтому любой провод заведомо считайте находящимся под напряжением.

Если вы видите оборванный провод. Что делать?

1. Не паникуйте. Не бросайтесь бежать из зоны поражения.

2. Отсчитайте 8 м от точки, в которой провод касается земли. 8 м – радиус зоны поражения. Визуально расстояние аналогично длине рейсового автобуса.

3. Прибавьте к полученному расстоянию еще несколько метров, чтобы учесть погрешности глазомера.

4. Выходите из зоны поражения «цепочкой»: сведите ноги вместе, не отрывайте их друг от друга и от земли, передвигайтесь мелкими-мелкими скользящими шажками. Таким образом, при ходьбе обе ноги будут находиться практически в одной точке с одним электрическим потенциалом – напряжение между ними не возникнет.

5. Альтернативный способ: покинуть зону шагового напряжения прыжками на одной или сомкнутых вместе ногах. Данный способ небезопасен, так как потеря равновесия и падение повлекут за собой неизбежное поражение током.

6. Старайтесь не терять равновесие, не увеличивайте ширину шага, не касайтесь земли рукой, не опирайтесь на посторонние предметы, не касайтесь других людей.

7. Немедленно сообщите об оборванном проводе в 144.

Такие правила поведения при обрыве воздушной линии электропередач помогут Вам избежать поражения от электротока и обезопасить себя.

Государственный инспектор по

энергетическому и газовому надзор Яцко И.С.