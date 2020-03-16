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Прокуроры отстояли права трех пожилых людей в Ляховичском и Жабинковском районах
16.03.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Прокуроры Ляховичского и Жабинковского районов отстояли в суде имущественные интересы обворованных пожилых людей, сообщили БЕЛТА в службе информации
В Ляховичском районе неоднократно судимая гражданка под предлогом продажи товаров завладела Br3,1 тыс. 83-летней сельчанки и Br1 тыс. 65-летнего пенсионера. Поскольку мошенница достигла пенсионного возраста, РОСК применил к ней положение закона об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и прекратил уголовное дело. При этом ущерб потерпевшим никто не возместил. На защиту имущественных интересов пожилых людей встала районная
Похожий случай произошел в Жабинковском районе: Br574 у 87-летней сельчанки похитила несовершеннолетняя 2007 года рождения. Поскольку она не достигла возраста привлечения к ответственности, орган дознания обоснованно отказал в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.205 УК. В милиции пенсионерке разъяснили, что она имеет право на защиту своих интересов в суде. Однако из-за возраста и состояния здоровья для женщины было затруднительно сделать это самостоятельно. Районная
Судебные решения не обжаловались и вступили в законную силу.
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Прокуроры Ляховичского и Жабинковского районов отстояли в суде имущественные интересы обворованных пожилых людей, сообщили БЕЛТА в службе информации...
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