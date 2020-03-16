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Перепутал огнетушитель с антисептиком: ошибка посетителя в магазине попала на видео
Источник материала: Tut.by
В Пакистане камера наблюдения в магазине сняла на видео досадную ошибку одного из посетителей. Все дело в том, что мужчина каким-то образом принял баллон огнетушителя, висящий на стене, за антисептик, и решил им воспользоваться. Последствия ошибки попали на видео: посмотрите, что произошло.
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Толку от такой дезинфекции совсем никакого.
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