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"Белнефтехим": делаем все, чтобы использовать момент для выгодной покупки нефти

16.03.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь делает все, чтобы на фоне колебания мировых цен на нефть выгодно ее купить. Об этом сегодня журналистам заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белнефтехим": делаем все, чтобы использовать момент для выгодной покупки нефти

"Мы все предпринимаем для того, чтобы можно было использовать момент, получить выгодное сырье. Рынок мы контролируем, изучаем и работаем со всеми возможными поставщиками", - сказал Александр Тищенко.

"Рынок сейчас динамично меняется. Растет число предложений, цены падают. Работать надо со всеми, наблюдаем, потому что на сегодня крупных сделок по новым ценам еще не зафиксировано", - добавил он.

Ситуация с коронавирусом, по словам пресс-секретаря концерна, отражается на объемах потребления нефти. "Многие процессы во всем мире приостановлены, объемы потребления нефти, нефтепродуктов снижаются. Это отражается на ценовой политике", - обратил внимание Александр Тищенко.

Между тем в Беларусь продолжаются поставки альтернативной нефти. "Завтра ожидаем еще один танкер в Клайпеде", - проинформировал Александр Тищенко. Он уточнил, что речь идет о 80 тыс. т., закупленных у трейдеров.

Что касается азербайджанской нефти, то доставленная первым танкером в порт Одессы, поступит на Мозырский НПЗ сегодня - завтра. "Вчера в порту Южный пришвартовался второй танкер. Его начали готовить к сливу", - добавил пресс-секретарь "Белнефтехима". Третий танкер с азербайджанской нефтью придет в начале третьей декады.

Как сообщалось, государственная нефтяная компания Азербайджана Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти. Первый из трех танкеров прибыл в Одессу 12 марта. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что Socar в 2020 году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.

Кроме того, в марте ожидают в порту Клайпеды четыре танкера с нефтью для Беларуси. Первый из них прибыл в литовский порт 4 марта.

Поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. Премьер-министр Сергей Румас 11 марта сообщил, что Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти.

Суммарный объем поставок нефти из различных источников на белорусские НПЗ в марте составит около 1 млн т. В январе и феврале НПЗ работали на загрузке 50% и переработали около 1,8 млн т нефти.

 
 
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  Беларусь делает все, чтобы на фоне колебания мировых цен на нефть выгодно ее купить. Об этом сегодня журналистам заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим"...
 
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