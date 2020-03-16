ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинском районе утонул мужчина: следователи проводят проверку

16.03.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 14 марта текущего года 49-летний житель Пинского района вместе со своим знакомым направился на водохранилище вблизи д.Горново Пинского района, чтобы извлечь из воды принадлежащую ему лодку и отвезти ее домой. При этом он попросил знакомого ждать около автомобиля, а сам пошёл за лодкой на противоположный берег.

В Пинском районе утонул мужчина: следователи проводят проверку

Двигаясь по водоему на лодке, в какой-то момент сельчанин стал кричать, что лодка тонет. Учитывая позднее время суток, второй мужчина не смог найти своего товарища и оказать ему помощь. О произошедшем мужчина сообщил в правоохранительные органы.

Тело жителя Пинского района водолазы утром следующего дня обнаружили и извлекли из водоёма. По данному факту Пинским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Вечером 14 марта текущего года 49-летний житель Пинского района вместе со своим знакомым направился на водохранилище вблизи д.Горново Пинского района, чтобы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика