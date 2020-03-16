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В Пинском районе утонул мужчина: следователи проводят проверку
16.03.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вечером 14 марта текущего года 49-летний житель Пинского района вместе со своим знакомым направился на водохранилище вблизи д.Горново Пинского района, чтобы извлечь из воды принадлежащую ему лодку и отвезти ее домой. При этом он попросил знакомого ждать около автомобиля, а сам пошёл за лодкой на противоположный берег.
Двигаясь по водоему на лодке, в какой-то момент сельчанин стал кричать, что лодка тонет. Учитывая позднее время суток, второй мужчина не смог найти своего товарища и оказать ему помощь. О произошедшем мужчина сообщил в правоохранительные органы.
Тело жителя Пинского района водолазы утром следующего дня обнаружили и извлекли из водоёма. По данному факту Пинским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.
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Вечером 14 марта текущего года 49-летний житель Пинского района вместе со своим знакомым направился на водохранилище вблизи д.Горново Пинского района, чтобы...
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