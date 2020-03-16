В Пинском районе утонул мужчина: следователи проводят проверку

Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 14 марта текущего года 49-летний житель Пинского района вместе со своим знакомым направился на водохранилище вблизи д.Горново Пинского района, чтобы извлечь из воды принадлежащую ему лодку и отвезти ее домой. При этом он попросил знакомого ждать около автомобиля, а сам пошёл за лодкой на противоположный берег.





Двигаясь по водоему на лодке, в какой-то момент сельчанин стал кричать, что лодка тонет. Учитывая позднее время суток, второй мужчина не смог найти своего товарища и оказать ему помощь. О произошедшем мужчина сообщил в правоохранительные органы.

Тело жителя Пинского района водолазы утром следующего дня обнаружили и извлекли из водоёма. По данному факту Пинским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.