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В Щучинском районе изъяли более 3 т браги и самогона

16.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Щучинском районе правоохранители изъяли свыше 3 т браги и самогона. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В Щучинском районе изъяли более 3 т браги и самогона
Фото УВД Гродненского облисполкома

Оборудование для производства самогона, сырье и конечный продукт сотрудники Щучинского РОВД обнаружили в одном из лесов. Во время производства был задержан житель Гродненского района.

В Щучинском районе изъяли более 3 т браги и самогона
В Щучинском районе изъяли более 3 т браги и самогона

Много произвести он не успел. Изъято 20 л самогона, около 3,2 тыс. л браги. Жидкость направили на экспертизу, впоследствии она будет уничтожена. При помощи спецтехники завод демонтирован. Самогонщику грозит штраф.

Белта

 
 
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В Щучинском районе правоохранители изъяли свыше 3 т браги и самогона. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД...
 
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