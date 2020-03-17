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«Чудом прорвался через границу». Белорусский турист рассказал, как убегал от карантина в Испании и Польше

17.03.2020 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

У Ромы был запланирован очень насыщенный сложносоставной отпуск. Испания и немного Германии с Нидерландами при помощью коротких и не очень перелетов лоукостами. По плану вояж завершился бы в следующее воскресенье. Но из-за коронавируса пришлось вносить изменения. Самой волнительной частью пути было возвращение домой. Парень уже купил билет в Тересполь и был готов прорываться через границу самостоятельно. Все потому, что автобус до Минска отменили. Но после случилось чудо. Парень подробно описывал свое возвращение в Telegram и подытожил путешествие для нас. Чуть ниже подробный рассказ о сложном побеге домой.

«Чудом прорвался через границу». Белорусский турист рассказал, как убегал от карантина в Испании и Польше

— Прилетел в Валенсию 5 марта. Хотел сходить на баскетбольный матч Евролиги. Он в итоге прошел без зрителей. Мой билет сгорел. В субботу полетел в Барселону на хоккей. Его никто не отменил. В воскресенье полетел в Севилью на футбол «Бетис» — «Реал». В итоге увидел единственную большую игру из запланированных. В понедельник вернулся в Валенсию на матч Лиги чемпионов между одноименной командой и итальянской «Атлантой». Его в итоге провели без зрителей, без журналистов, без никого.

В среду белорус был в Мадриде. Тогда стали появляться новости, что, вполне вероятно, скоро в Испании все станет очень плохо по части коронавируса.

— Стал понимать, что мой отпуск накрывается и надо как-то возвращаться. В среду не успевал никуда улететь. В четверг и пятницу рейсов до 200 евро не нашлось. Был Берлин за 300, но я решил, что нет. Ничего подходящего в Беларусь, Польшу или Литву не нашлось. В итоге полетел в четверг из Мадрида в Севилью. Оттуда можно было улететь в Краков субботним рейсом.

«Чудом прорвался через границу». Белорусский турист рассказал, как убегал от карантина в Испании и Польше

Пятница, 15:00. Роме написала подруга, что чрезвычайное положение в Испании, судя по новостям, чисто техническое и очень скорое решение. На 15:30 было запланировано выступление премьер-министра страны. Все понимали, про что будет говорить чиновник.

— Сижу я и думаю: «Даже если сейчас рвану в аэропорт, чтобы улететь хоть куда-то, все равно не поспею». Были мысли про Португалию, но там ввели чрезвычайное положение через час после Испании. И да, премьер признал повышенную угрозу коронавируса и 20 минут объяснял, что карантин — это не отпуск и не каникулы, поэтому вы, дорогие испанцы, должны сидеть дома и не ходить на пляж. В это время пошла картинка пляжа в Валенсии, который был реально переполнен. Рассказывал он долго, но границы в итоге не закрыл.

Белорусский турист расслабился. Ненадолго. В пятницу вечером Польша заявила о намерении закрыть границы с 15 марта для иностранцев на въезд.

— Мой самолет стартовал из Севильи в 15:40 и приземлялся в Кракове в 19:40. По расписанию. Я приехал в аэропорт и увидел борт на Тенерифе, который должен был улететь. И он стоит на моем третьем гейте, откуда я собираюсь лететь в Краков. На стойке мне сказали о каком-то ремонте, мол, все будет нормально, не переживайте. Самолет на Тенерифе улетел с задержкой в четыре часа. Мой рейс отложили на 16:56. В салоне мы оказались где-то в 17:00 и ждали взлета до 18:30. Капитан воздушного судна объявил, что из-за эпидемии коронавируса в аэропорту не хватает диспетчеров, потому и надо ждать.

«Чудом прорвался через границу». Белорусский турист рассказал, как убегал от карантина в Испании и Польше

Изначальное окно в четыре часа стремительно сократилось. Стало тревожно.

— Хорошо, что больше задержек не было. Мы прибыли в Краков в 23:00. Зашли пограничники в масках и с портативными измерителями температуры. Смотрели каждого. Странное ощущение. Когда всех проверяют на какую-то болезнь, обычно думаешь: «Господи, только бы не у меня». А тогда было: «Только бы ни у кого, потому что закроют весь самолет». А в салоне было всего несколько пустых кресел.

«Чудом прорвался через границу». Белорусский турист рассказал, как убегал от карантина в Испании и Польше

Все пассажиры заполнили предложенную анкету: фамилия, имя, были ли в Китае, в каких еще странах были последние 14 дней.

«Чудом прорвался через границу». Белорусский турист рассказал, как убегал от карантина в Испании и Польше

В 23:19 Роман вышел из самолета.

— Зашел в автобус, который направлялся в город. Проход к водителю прямо перевязан лентой. Я его спрашиваю: «А как билет купить?» Он рукой махнул, типа, никак, поезжай без денег. И так же поступил с еще некоторым количеством пассажиров, лишь бы не контактировать.

Белорус думал отправиться на родину ночным поездом Краков — Гродно, который стартует в районе четырех утра, но было уже 15-е число, так что Польша его отменила. Турист пошел на автовокзал, где купил себе билеты до Варшавы, а оттуда в Тересполь, чтобы как-то прорваться домой.

«Чудом прорвался через границу». Белорусский турист рассказал, как убегал от карантина в Испании и Польше

— У меня изначально был билет на «Эколайнс» из Варшавы в Минск. Брал его в пятницу и был спокоен, потому что внимательно читал все новости. Поляки собирались закрывать только авиа- и железнодорожное сообщение. Но неожиданно к самолетам и поездам добавились автобусы. То есть у меня был шанс только на попутку.

Нашел на BlaBlaCar какого-то маршрутчика, который был готов довезти до границы за 200 злотых. Дели на четыре, получатся доллары.

«Чудом прорвался через границу». Белорусский турист рассказал, как убегал от карантина в Испании и Польше

— В общем, у меня была очень сомнительная надежда перейти границу пешком. Но оказалось, что нельзя. Звонили нашим пограничникам. Те сказали, готовы пускать белорусов пешком. Но все зависит от поляков: пустят ли они. Не пустили.

Рома уже стоял на вокзале, собираясь грузиться в автобус на Тересполь, когда написал его товарищ и сообщил, что «Эколайнс» все-таки вернул свой рейс в Минск.

— Интереса ради спросил потом у стюардессы, как так вышло. Она объяснила, что рейс разворотный. Изначально он прибывал в Польшу после полуночи 15 марта. То есть не успевал до закрытия границ. Но компания специально перенесла его так, чтобы заехать до полуночи 14 марта и после иметь право вернуться. Если я все правильно понял, это очень здорово.

«Чудом прорвался через границу». Белорусский турист рассказал, как убегал от карантина в Испании и Польше

— Мы стартовали с Варшавы-Заходней. Там было какое-то нереальное количество украинских бомбил, которые предлагали доехать до границы за 250 злотых или больше. Но понимаешь, в чем мякотка: они довозят тебя до границы, ты тратишь деньги, но дальше никак. Ты ждешь какую-то попутку, но ее нет.

Рома показывает фотографии пограничных пунктов. Они пустынны.

«Чудом прорвался через границу». Белорусский турист рассказал, как убегал от карантина в Испании и Польше

— Это чуть ли не главное мое впечатление от отпуска. В жизни такого не видел. Конечно, еще очень поразила одинокая девушка, которая стояла на границе. Видимо, ее привезли барыги. В автобусе мест не было, пешком нельзя, температура минусовая, а она в легком пальто. Очень страшная картина, конечно. Надежды у нее было ноль. Там же просто никого. Только перекати-поля не хватало. Максимум апокалипсиса. Очень антуражно.

«Чудом прорвался через границу». Белорусский турист рассказал, как убегал от карантина в Испании и Польше

Парень отмечает, что польские пограничники пропустили автобус достаточно легко. Только проставили печати. Белорусы же старательно замерили температуру каждому пассажиру, несколько раз спросили, в какой стране кто был.

— Я чувствую себя нормально. Решил устроить себе двухнедельную самоизоляцию. Обязательно пойду к врачу. Не знаю, насколько у нас возможно сдать тест на коронавирус по собственной инициативе, но буду стараться.

P. S. Вчера на сайте МИД РБ в Facebook появилось следующее сообщение. По информации от автобусной фирмы Markus, c 17.03.2020 по 22.03.2020 будут организованы ежедневные автобусные рейсы по маршруту Бяла-Подляска — Тересполь — Брест.

Для включения в список выезжающих в Республику Беларусь необходимо предварительно связаться с Консульством Республики Беларусь в Бяла-Подляске по телефонам: +48 83 342-1814, +48 83 342-1816, +48 605 048-505.

Отправление из Бяла-Подляски (от гостиницы «Дельфин», aleja Jana Pawła II, 11) — в 12:00.

Отправление из Тересполя (от ж/д вокзала) — в 12:40.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  У Ромы был запланирован очень насыщенный сложносоставной отпуск. Испания и немного Германии с Нидерландами при помощью коротких и не очень перелетов...
 
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