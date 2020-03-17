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В Осиповичах появился интересный арт-объект

17.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Путешествие выходного дня

Зимы как таковой не было, но приближение весны всё равно бодрит. И не условной календарной, а настоящей — астрономической, которая стартует 20 марта в 23.18 по осиповичскому времени. К слову, о стартах. Почему не воспользоваться хорошей погодой и не совершить автопутешествие? Например, к месту, где происходит нечто среднее между инсталляцией и мистификацией.

Тем более что ехать туда нужно хоть и по плохой дороге, но совсем недалеко. Получается этакий «сувенирный» Париж-Дакар: вроде и приключение, а по времени ненакладно, для машины ненапряжно и для участников поездки неутомительно. А может, даже и полезно, но об этом ниже.

Зачем ехать?

Чтобы посмотреть, как выглядят вживую странные каменные сооружения, внезапно возникшие на лесной вырубке около речки Трубинки. Они произвели фурор в социальных сетях и быстро обросли всяческими небылицами.

В Осиповичах появился интересный арт-объект

Повод есть — скрепленные исключительно гравитацией и равновесием своих частей каменные и каменно-деревянные структуры производят сильное впечатление. В пасмурный туманный день или в сумерках обелиски, зооморфные и техногенные фигуры (танк, Эйфелева башня, крокодил Гена, змея-скоропея, бегемот во фраке) создают психологический эффект, часто описываемый в фантастической литературе про попаданцев, когда они осознают, что попали не из пункта А в пункт Б, а в параллельную реальность. У неизвестного классика в поэме «Тарас на Парнасе» это чувство передано точно и коротко:

— И про себя дивился дюже: где ж это очутился я?..

Создают эти сооружения трое друзей. Свои имена они попросили не называть — для сохранения интриги. Мол, увлечение наше эфемерное, даже удивительно, что пошел от него такой резонанс. За строительство фигур взялись случайно: совпали подходящие пень, пара лежащих рядом булыжников и настроение. Но понравилось, а потом стало интересно, какие еще забавные фигуры можно собрать из подручных материалов.

Их сейчас более 70, но процесс всё еще идет. К слову, найти все — весьма увлекательный квест!

В Осиповичах появился интересный арт-объект

Как ехать?

Условной точкой старта будем считать съезд с улицы Сташкевича в сторону спецшколы-интерната. Тот, что ведет к главной осиповичской «заброшке», которая так и не стала новой больницей.

Дорога там — сплошные буераки/лужи/косогоры с жесткими кустами у самой обочины. Так что ехать приходится не спеша и маневрировать вдумчиво. Преодолев «спецучасток» длиной в 800 метров, нужно свернуть направо — на первый по ходу лесной проселок. От поворота до каменной поляны еще примерно полкилометра, а вот сколько из них получится проехать, зависит от соотношения между клиренсом машины и авантюризмом водителя. Хотя сесть «на пузо» в шаговой доступности от четырехполосного участка улицы Сумченко — это скорее прикол, а не проблема.

Что везти?

Для пикника на обочине лесная вырубка не очень подходит, так что пища телесная отпадает. А вот привезти пару-тройку камней с плоскими поверхностями было бы неплохо. Создателям необычного арт-объекта приходится таскать материал из довольно далекого карьера, так что за подмогу они были бы благодарны. А еще лучше пополнить «экспозицию» собственноручно смонтированным «каменным гостем». Это ведь как по обычаю автопутешественников оставить надпись «Здесь был я», но гораздо креативнее!

 
 
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Путешествие выходного дня Зимы как таковой не было, но приближение весны всё равно бодрит. И не условной календарной, а настоящей — астрономической, которая...
 
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