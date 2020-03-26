Создан моющийся фильтр для медицинской маски

Источник материала: ОНТ

Специалисты Корейского института передовых технологий (KAIST) разработали многоразовый моющийся фильтр для медицинской маски, который выдерживает до 20 циклов ручной очистки без потери формы и защитных свойств. Об этом пишет Medgadget .

Маска фильтрует до 80% частиц шириной 600 нанометров даже после 4 тысяч сгибаний. Фильтр выдерживает до 20 стирок, не теряя при этом способности улавливать даже самые мелкие частицы. По истечения срока использования фильтр меняется на новый, при этом саму маску менять не надо.

Материал фильтра создан из нановолокон диаметром от 100 до 500 нанометров. Они расположены перпендикулярно друг к другу с помощью такого метода, как электроспиннинг изоляционного блока.

Это создает мелкую сетку, которая пропускает воздух и блокирует очень мелкие частицы. Материал обладает высокой водостойкостью и потому быстро сохнет.

Министерство продовольственной безопасности и лекарственных средств Южной Кореи уже рассматривает возможность производства масок с фильтром в промышленных масштабах.

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