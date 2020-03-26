ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Создан моющийся фильтр для медицинской маски

26.03.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Создан моющийся фильтр для медицинской маски

Специалисты Корейского института передовых технологий (KAIST) разработали многоразовый моющийся фильтр для медицинской маски, который выдерживает до 20 циклов ручной очистки без потери формы и защитных свойств. Об этом пишет Medgadget.

Маска фильтрует до 80% частиц шириной 600 нанометров даже после 4 тысяч сгибаний. Фильтр выдерживает до 20 стирок, не теряя при этом способности улавливать даже самые мелкие частицы. По истечения срока использования фильтр меняется на новый, при этом саму маску менять не надо. 

Материал фильтра создан из нановолокон диаметром от 100 до 500 нанометров. Они расположены перпендикулярно друг к другу с помощью такого метода, как электроспиннинг изоляционного блока.

Это создает мелкую сетку, которая пропускает воздух и блокирует очень мелкие частицы. Материал обладает высокой водостойкостью и потому быстро сохнет.

Министерство продовольственной безопасности и лекарственных средств Южной Кореи уже рассматривает возможность производства масок с фильтром в промышленных масштабах.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты Корейского института передовых технологий (KAIST) разработали многоразовый моющийся фильтр для медицинской маски, который выдерживает до 20 циклов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Руководитель дизайн-центра «Камволя»: у нас есть возможность опробовать ткани, почувствовать их качество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика