Россия прекращает авиасообщение. Как вернуться домой белорусам?

Источник материала: ОНТ

Россия прекращает авиасообщение. Сегодня начал действовать запрет на все регулярные и чартерные рейсы. Однако, как заявили в МИД нашей страны, дипломаты сделают все возможное, чтобы помочь соотечественникам вернуться на родину.

По данным Министерства спорта и туризма, за пределами государства сейчас осталось чуть больше тысячи граждан Беларуси. В круглосуточном режиме работает прямая линия, дипломаты продолжают переговоры с зарубежными коллегами. С Россией, в частности, достигнуты договорённости на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси: «Проведен телефонный разговор министров иностранных дел – Владимира Макея и Сергея Лаврова. По его итогам подтверждена готовность продолжать теснейшую координацию наших министерств и загран учреждений по оказанию содействия белорусам и россиянам о возвращении домой».

Одновременно с МИДом, Департамент по авиации обсуждает с Россией возможности сохранения авиасообщения. В плановом порядке идет и возвращение белорусов из Египта. Этим вопросом сейчас занимаются Министерство спорта и туризма и национальный авиаперевозчик. Более четырёх с половиной тысяч белорусов уже смогли вернуться домой из-за рубежа – в условиях закрытых границ.

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