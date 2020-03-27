|
Россия прекращает авиасообщение. Как вернуться домой белорусам?
Источник материала: ОНТ
Россия прекращает авиасообщение. Сегодня начал действовать запрет на все регулярные и чартерные рейсы. Однако, как заявили в МИД нашей страны, дипломаты сделают все возможное, чтобы помочь соотечественникам вернуться на родину.
По данным Министерства спорта и туризма, за пределами государства сейчас осталось чуть больше тысячи граждан Беларуси. В круглосуточном режиме работает прямая линия, дипломаты продолжают переговоры с зарубежными коллегами. С Россией, в частности, достигнуты договорённости на уровне глав внешнеполитических ведомств.
Одновременно с МИДом, Департамент по авиации обсуждает с Россией возможности сохранения авиасообщения. В плановом порядке идет и возвращение белорусов из Египта. Этим вопросом сейчас занимаются Министерство спорта и туризма и национальный авиаперевозчик. Более четырёх с половиной тысяч белорусов уже смогли вернуться домой из-за рубежа – в условиях закрытых границ.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия прекращает авиасообщение. Сегодня начал действовать запрет на все регулярные и чартерные рейсы. Однако, как заявили в МИД нашей страны, дипломаты сделают...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)