ГАИ Беларуси начала выдавать международные водительские удостоверения. Сколько стоит, как получить?

Источник материала: Виртуальный Брест

Со 2 апреля Госавтоинспекция Беларуси начала выдавать международные водительские удостоверения. Эту информацию подтвердили Автобизнесу в экзаменационном отделе ГАИ Минска.





Несмотря на то что во многих странах действует карантин, границы пока закрыты и людям не до поездок, интерес к получению таких "прав" есть. "В первый день к нам обратилось 5 человек", - рассказали в экзаменационном отделе ГАИ Минска.

Автобизнес узнал некоторые нюансы получения новых "прав": для каких стран они нужны, сколько стоят, как получить?

Для каких стран нужны международные "права"?

Национальные водительские удостоверения Беларуси действительны на территории стран, подписавших Венскую конвенцию 1968 года "О дорожном движении". Но есть страны, которые не участвовали в подписании этой конвенции (они подписали Женевскую конвенцию 1949 года), и чтобы управлять автомобилем в этих странах, нужны международные водительские "права".

По сути, международное водительское удостовере́ние (International Driving Permit, IDP) является официальным многоязычным переводом национального водительского удостоверения и применяется только совместно с ним. О том, что такие "права" планируют выдавать в Беларуси, говорилось еще в 2015 году, но воплощение в жизнь затянулось.

Страны, присоединившиеся к Венской конвенции 1968 года

Австрия, Азербайджан, Армения, Багамы, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гана, Германия, Греция, Грузия, Дания, Заир, Зимбабве, Израиль, Индонезия, Иран, Испания, Италия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Коста-Рика, Кот-д`Ивуар, Куба, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Пакистан, Польша , Португалия, Республика Корея, Молдавия, СССР, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сейшелы, Сенегал, Словакия, Словения, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, ЦАР, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Югославия.

Участники конвенции признают белорусские национальные водительские удостоверения без необходимости получать международные удостоверения.

Страны, подписавшие только Женевскую конвенцию о дорожном движении 1949 года

Австралия, Албания, Алжир, Андорра, Аргентина, Бангладеш, Белиз, Бенин, Ботсвана, Ватикан, Венесуэла, Гаити, Гамбия, Гватемала, Гибралтар, Гонконг, Гренада, Доминиканская Республика, Египет, Западное Самоа, Индия, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Камбоджа, Канада, Кипр, Китай, Конго, Лаос, Лесото, Ливан, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Новая Каледония, Папуа - Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Руанда, Сан-Люция, Свазиленд, Сент-Винсент и Гренадины, Сингапур, Сирия, США, Сьерра-Леоне, Тайвань, Танзания, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Фиджи, Французская Полинезия, Шри-Ланка, Ямайка, Япония.

В этих странах белорусы могут садиться за руль, только имея международное водительское удостоверение.

Про такие страны как Ватикан, Гана, Индонезия, Испания, Коста-Рика, Мексика, Корея, Таиланд, Чили, Эквадор корректнее сказать, что они подписали, но не ратифицировали Венскую конвенцию.

На какой срок выдают международные "права"?

Международное водительское удостоверение выдается при предъявлении национального и рассчитано на срок его действия (п.15.8 Указа Президента РБ №492 от 30 декабря 2019 года). Кроме того, не стоит забывать: этот документ является лишь дополнением к основному, поэтому сам по себе не имеет юридической силы, в том числе за границей.

Какие документы нужны для получения международных "прав"?

Пункт 15.8 Указа Президента РБ №492 от 30 декабря говорит, что для получения международного водительского удостоверения необходимо предъявить следующие документы:

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства;

одно цветное фото 40x50 мм;

медсправка;

водительское удостоверение;

квитанции об оплате.

С пакетом документов необходимо обратиться в экзаменационное подразделение ГАИ .





Сколько стоит?

При получении международного водительского удостоверения нужно заплатить:

2 базовые величины за выдачу водительского удостоверения (54 руб.);

3 рубля 24 копейки за оформление заявления и компьютерные услуги.

Итого - получение "прав" обойдется в 57 рублей 24 копейки

Как долго делают международные "права"?

В соответствии с указом №492 срок изготовления международного водительского удостоверения - 5 рабочих дней со дня подачи заявления.

Первые водители, которые "подались" на международные "права", говорят, что все делается быстрее, чем за 5 дней. "Паспорт и "права" отдали сразу, а на следующий день сказали приходить забирать международные "права" и медсправку", - рассказал один из водителей.