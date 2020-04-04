Палы: опасность и ответственность

Источник материала: Вороновская газета





Несмотря на широкую разъяснительную работу, весенние палы сухой растительности ежегодно приобретают массовый характер. В этом году на Гродненщине спасатели ликвидировали 34 загорания сухой растительности, 8 лесных и один торфяной пожар.

В Вороновском районе за последние две недели спасатели 16 раз выезжали на загорание мусора. Больше всего тревожных звонков (8) поступило из Радунского сельсовета, по два — из Заболотского и Дотишского.

26 марта работниками Вороновского РОЧС был составлен административный протокол по ст. 15.57 КоАП Республики Беларусь на жителя д. Войшни Беняконского сельсовета, который допустил незаконное выжигание сухой растительности. Теперь ему придется заплатить штраф размером 10 базовых величин.

С наступлением весны хлопот у дачников и сельских жителей, безусловно, добавляется. Но не следует забывать, что они могут быть омрачены вредом здоровью или материальным ущербом. Выжигать сухую растительность категорически запрещено! Минимальная сумма штрафа — 270 руб., а максимальная — более 1 тыс. руб.

Если при наведении порядка на приусадебном участке без сжигания прошлогодних листьев и прочего мусора не обойтись, делайте это в безветренную погоду, правильно выбрав площадку. Расстояние до строений должно быть не менее 10 метров, от лесного массива — 20, а от стогов соломы и сена — не менее 30. Пламя постоянно контролируйте и держите под рукой лопату, огнетушитель или ведро с водой. После окончания сжигания мусора горящие материалы потушите до полного прекращения тления.

Если понимаете, что с горением самостоятельно не справитесь, немедленно сообщите в службу спасения по телефонам 101 или 112.

Вороновский РОЧС.