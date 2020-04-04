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Минские предприятия выпускают около 150 тыс. масок в сутки

04.04.2020 13:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минские предприятия выпускают около 150 тыс. масок в сутки

В Минске 13 предприятий наладили производство одноразовых и многоразовых масок, еще 22 организации готовы присоединиться к выпуску. Об этом пишет  БЕЛТА со ссылкой на председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака.

Как рассказал мэр города, в столичных аптеках есть запас масок – 10 131 штук, постепенно они появятся и в торговой сети. Если на маски у населения сохранится повышенный спрос, то к дополнительному производству готовы подключиться еще 22 предприятия. 

Анатолий Сивак также отметил, что на данный момент производством дезсредств занимаются пять предприятий, запасы антисептиков по городу составляют 29 461 штуку – этого хватит примерно на 14 дней с учетом спроса.

Мэр города прокомментировал и ситуацию с парацетамолом –  в аптеках в наличии 16-дневный запас лекарства с учетом ежедневной реализации в среднем 46,5 упаковки.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске 13 предприятий наладили производство одноразовых и многоразовых масок, еще 22 организации готовы присоединиться к выпуску. Об этом пишет  БЕЛТА со ссылкой...
 
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