Минские предприятия выпускают около 150 тыс. масок в сутки

Источник материала: ОНТ

В Минске 13 предприятий наладили производство одноразовых и многоразовых масок, еще 22 организации готовы присоединиться к выпуску. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака.

Как рассказал мэр города, в столичных аптеках есть запас масок – 10 131 штук, постепенно они появятся и в торговой сети. Если на маски у населения сохранится повышенный спрос, то к дополнительному производству готовы подключиться еще 22 предприятия.

Анатолий Сивак также отметил, что на данный момент производством дезсредств занимаются пять предприятий, запасы антисептиков по городу составляют 29 461 штуку – этого хватит примерно на 14 дней с учетом спроса.

Мэр города прокомментировал и ситуацию с парацетамолом – в аптеках в наличии 16-дневный запас лекарства с учетом ежедневной реализации в среднем 46,5 упаковки.

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