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Николай Козеко: «Только самые способные, самые дерзкие, самые любители адреналина идут во фристайл»

04.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы как-то говорили, что фристайл – это риск на грани авантюры, нужно лететь вверх ногами, в лыжах. Кто такой спорт выбирает?

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Имеете в виду, кто к нам приходит заниматься? Да, приходят многие и занимаются.

Вадим Щеглов:
Мне кажется, туда единицы, это надо быть человеком очень рискованным.

Николай Козеко: «Только самые способные, самые дерзкие, самые любители адреналина идут во фристайл»

Николай Козеко:
Так все же приходят – приходят маленькие дети, они же занимаются акробатикой, их учат простые кувырочки делать, они занимаются на горных лыжах, учатся кататься. Для родителей интересно. Их учат плавать.

Они до 15 лет уже становятся образованными спортсменами в ряде видов спорта. Он может пойти в горные лыжи, может пойти в плавание, может пойти в прыжки в воду, в прыжки на батуте. Они получили базовую подготовку. И только самые способные, и самые дерзкие, самые любители адреналина идут во фристайл, где, действительно, каждый прыжок – это надо себя преодолеть, каждый прыжок это борьба с адреналином таким хорошим. А если новый прыжок это супер.

Вы прыгали с парашютом когда-нибудь?

Вадим Щеглов:
Нет.

Николай Козеко:
Попробуйте. Интересно, я один раз пробовал и мне, серьёзно, понравилось, второй раз я уже не хочу. Но это интересно, это надо понять, вот этот драйв когда ты перешагнул и всё. Здесь выкрутишь, приземлишься, как там скорость, ещё же не знаешь: попал ты в скорость или нет, хватает ли тебе амплитуды или нет, летишь где-то вот.

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Вадим Щеглов:
Когда смотришь телевизионную картинку и думаешь, кто, вообще, на такое способен?!

Николай Козеко:
Я вот попытался как-то Вам разъяснить, кто. Это люди, которые постоянно на острие вот этого риска. Они любят риск, любят драйв, любят вот эту авантюру. Конечно, бывают случаи, когда ветер нежданно-негаданно повлиял, когда лыжа отстегнулась где-то на трамплине, бывают неудачные случаи.

 

Люди в материале: Николай Козеко, Вадим Щеглов

 
 
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Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы как-то говорили, что фристайл – это риск на грани авантюры,...
 
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