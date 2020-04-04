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Дедушка по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка

04.04.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дедушка случайно привел в дом не того ребенка, а как так произошло никто не знает. Как сообщают зарубежные СМИ, путаницу обнаружила бабушка, когда ее муж привел домой совершенно чужого ребенка.

Курьезный случай произошел в шведском городе Бурос.


фото носит иллюстрационный характер

Соответственно, женщина сразу же оповестила  руководство детского сада об ошибке и вернула девочку обратно. 

В дошкольном учреждении разъяренной женщине попытались объяснить инцидент. 

«То, что произошло, конечно же, недопустимо. Мы признаем за собой полную вину. Мы серьезно отнеслись к проблеме и предприняли ряд соответствующих мер, чтобы впредь подобные ситуации в нашем детском саду не повторялись», — отметил директор детского сада, где и произошел инцидент.

Сам же дедушка утверждал, что перепутал детей из-за того, что девочки были одного возраста и имели схожие имена.
 
 
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Дедушка случайно привел в дом не того ребенка, а как так произошло никто не знает. Как сообщают зарубежные СМИ, путаницу обнаружила бабушка, когда ее муж привел...
 
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