Дедушка по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка

Курьезный случай произошел в шведском городе Бурос.









фото носит иллюстрационный характер





Соответственно, женщина сразу же оповестила руководство детского сада об ошибке и вернула девочку обратно.





В дошкольном учреждении разъяренной женщине попытались объяснить инцидент.





«То, что произошло, конечно же, недопустимо. Мы признаем за собой полную вину. Мы серьезно отнеслись к проблеме и предприняли ряд соответствующих мер, чтобы впредь подобные ситуации в нашем детском саду не повторялись», — отметил директор детского сада, где и произошел инцидент.





Сам же дедушка утверждал, что перепутал детей из-за того, что девочки были одного возраста и имели схожие имена.



