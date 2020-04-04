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Дедушка по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка
Источник материала: Партизан
Дедушка случайно привел в дом не того ребенка, а как так произошло никто не знает. Как сообщают зарубежные СМИ, путаницу обнаружила бабушка, когда ее муж привел домой совершенно чужого ребенка.
Курьезный случай произошел в шведском городе Бурос.
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Соответственно, женщина сразу же оповестила руководство детского сада об ошибке и вернула девочку обратно.
В дошкольном учреждении разъяренной женщине попытались объяснить инцидент.
«То, что произошло, конечно же, недопустимо. Мы признаем за собой полную вину. Мы серьезно отнеслись к проблеме и предприняли ряд соответствующих мер, чтобы впредь подобные ситуации в нашем детском саду не повторялись», — отметил директор детского сада, где и произошел инцидент.
Сам же дедушка утверждал, что перепутал детей из-за того, что девочки были одного возраста и имели схожие имена.
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Дедушка случайно привел в дом не того ребенка, а как так произошло никто не знает. Как сообщают зарубежные СМИ, путаницу обнаружила бабушка, когда ее муж привел...
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