|
В Старых Дорогах Daewoo переехал лежащего на дороге 22-летнего парня
Источник материала: Tut.by
Парень погиб под колесами легковушки в городе Старые Дороги,
Происшествие случилось ночью 11 апреля. По предварительной информации, 48-летний водитель Daewoo двигался по улице Московской и переехал лежащего на дороге 22-летнего парня.
В результате ДТП молодой человек от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был. Также выяснилось, что парень был пьян.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Световозвращающими элементами он обозначен не был. Также выяснилось, что парень был пьян.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)