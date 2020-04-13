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В Старых Дорогах Daewoo переехал лежащего на дороге 22-летнего парня

13.04.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парень погиб под колесами легковушки в городе Старые Дороги, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Происшествие случилось ночью 11 апреля. По предварительной информации, 48-летний водитель Daewoo двигался по улице Московской и переехал лежащего на дороге 22-летнего парня.

В результате ДТП молодой человек от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был. Также выяснилось, что парень был пьян.

 
 
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Световозвращающими элементами он обозначен не был. Также выяснилось, что парень был пьян.
 
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