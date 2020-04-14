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Воинские захоронения помогают привести в порядок власти и волонтеры

14.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Воинские захоронения помогают привести в порядок власти и волонтеры

В ближайшее воскресенье православные отметят Пасху. Впереди у нас еще одно большое торжество – 75-летие Великой Победы. Каждую весну по всей стране приводят в порядок воинские захоронения.

Тысячи мемориалов и памятных знаков необходимо очистить от прошлогодней листвы, сделать мелкий ремонт, благоустроить. Средства на это предусмотрены госпрограммой.

Кроме того, помогают все, кто свято чтут день 9 Мая, и родственники павших в боях за Беларусь.

О том, как погибли в годы Великой Отечественной войны жители деревни Борки, карательной операции фашистов и почему школьники, студенты, трудовые коллективы и просто неравнодушные люди ухаживают за памятниками на месте воинских захоронений, смотрите в видеоинформации:


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В ближайшее воскресенье православные отметят Пасху. Впереди у нас еще одно большое торжество – 75-летие Великой Победы. Каждую весну по всей стране приводят в...
 
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