Воинские захоронения помогают привести в порядок власти и волонтеры

Источник материала: ОНТ

В ближайшее воскресенье православные отметят Пасху. Впереди у нас еще одно большое торжество – 75-летие Великой Победы. Каждую весну по всей стране приводят в порядок воинские захоронения.

Тысячи мемориалов и памятных знаков необходимо очистить от прошлогодней листвы, сделать мелкий ремонт, благоустроить. Средства на это предусмотрены госпрограммой.

Кроме того, помогают все, кто свято чтут день 9 Мая, и родственники павших в боях за Беларусь.

О том, как погибли в годы Великой Отечественной войны жители деревни Борки, карательной операции фашистов и почему школьники, студенты, трудовые коллективы и просто неравнодушные люди ухаживают за памятниками на месте воинских захоронений, смотрите в видеоинформации:





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