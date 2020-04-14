«Была такой естественной»: поклонники разочаровались в Ким Кардашьян, увидев ее детское фото

Источник материала: ОНТ

Американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян разочаровала поклонников, выложив в Instagram свою подростковую фотографию.

Как следует из подписи, снимок был сделан, когда Кардашьян училась в седьмом классе средней школы. Тогда ей было около 13 лет. На фото запечатлена красивая смуглая девушка с выразительными глазами и распущенными волосами.

Подписчики подчеркнули в комментариях, что юная Ким на снимке значительно отличается от нынешней 39-летней женщины, которая изменилась после пластических операций. По мнению многих, трансформация внешности не пошла на пользу актрисе. «Девочка на этой фотографии – настоящая природная красавица. Как же больно, что комплексы завели ее так далеко», «Была такой естественной до всего этого силикона, такой красивой», «Интересно, почему ты решила, что должна что-то изменить в себе?» – написали подписчики Кардашьян в комментариях под снимком.

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