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Почти 700 открыток с хештегом #СпасибоМедикам отправит молодежь Брестской области

14.04.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Почти 700 открыток с хештегом #СпасибоМедикам отправит молодежь Брестской области 14-15 апреля в учреждения здравоохранения региона, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист областного комитета БРСМ Светлана Мирчук.

Почти 700 открыток с хештегом #СпасибоМедикам отправит молодежь Брестской области

Старт добросердечного марафона в регионе состоится в музее областного филиала РУП "Белпочта" по проспекту Машерова, 32. В мероприятии планируют принять участие директор филиала Валентина Пух, первый секретарь обкома БРСМ Юрий Сегенюк, волонтеры. В этот день в учреждения здравоохранения Брестской области будут отправлены около ста почтовых карточек с хештегом #CпасибоМедикам.

Еще около 600 открыток подпишут лидеры и волонтеры городских и районных молодежных организаций 15 апреля. Признательность за бескорыстный и благородный труд, профессионализм и мужество, сердечную теплоту и заботу о здоровье жителей региона они выскажут медицинским работникам районных, городских и участковых больниц, амбулаторий и ФАПов.

"Марафон продлится до конца апреля. Принять в нем участие может любой желающий. Для этого нужно только скачать эскиз почтовых карточек на официальных интернет-ресурсах и в группах БРСМ в социальных сетях или сделать открытку своими руками. Это могут быть именные послания врачам, фельдшерам, медсестрам, работникам скорой помощи. Причем марку клеить не нужно: "Белпочта" бесплатно доставит открытку по адресу", - отметила Светлана Мирчук.

Организаторами проекта выступают Белорусский республиканский союз молодежи и РУП "Белпочта".

 
 
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  Почти 700 открыток с хештегом #СпасибоМедикам отправит молодежь Брестской области 14-15 апреля в учреждения здравоохранения региона, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
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