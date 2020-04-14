На первом блоке БелАЭС завершен самый масштабный этап пусконаладочных работ перед физпуском

Источник материала: Вороновская газета





На первом энергоблоке Белорусской АЭС успешно завершился один из важнейших и самый масштабный этап программы подготовки атомного объекта к вводу в эксплуатацию — горячая обкатка реакторной установки, сообщили БЕЛТА в управлении коммуникаций инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» (АСЭ).

Горячая обкатка началась 11 декабря 2019 года, за это время проведено 242 различных испытания. Их основная цель — подтверждение перед энергетическим пуском энергоблока соответствия систем и оборудования ядерного острова проектным характеристикам при работе на номинальных параметрах, а также при разогреве и расхолаживании реакторной установки.

Во время горячей обкатки на рабочих параметрах проверена работоспособность всех четырех главных циркуляционных насосов, продувка собственным паром главных паропроводов, проверена работоспособность систем управления и защиты реакторной установки и электропитания собственных нужд.

Выполнены испытания главных предохранительных клапанов парогенераторов, компенсатора давления и многие другие операции.

«Мы успешно завершили этап горячей обкатки, выполнили весь необходимый объем испытаний на номинальных параметрах реакторной установки, а также в период ее разогрева и расхолаживания. Испытания показали, что все оборудование и технологические системы энергоблока, задействованные в программе испытаний, соответствуют проектным характеристикам», — отметил вице-президент АО ИК «АСЭ», директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин.

Повтор ряда испытаний предусмотрен на этапе энергетического пуска блока. Следующий этап сооружения в соответствии с планом подготовки энергоблока к физпуску — ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока, завершить который планируется в середине июня.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго — в 2021-м.

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