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Золото рекордно подорожало

14.04.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Золото рекордно подорожало в ходе торгов на чикагской бирже CME, свидетельствуют данные площадки. На пике котировки достигали 1785 долларов за унцию.



На момент публикации стоимость фьючерсного контракта на унцию золота с поставкой в июне равнялась 1771,3 доллара, что является наивысшим показателем с 2012 года. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 0,5 процента.

Фьючерсы с поставкой в мае стоят 1761 доллар (рост на 0,6 процента), с поставкой в апреле — 1757,4 доллара (рост на 0,7 процента).

Рост цен на золото происходит на фоне заявлений экономистов и аналитиков о возможном крупнейшем за последние десятилетия падении экономики отдельных стран и всего мира в целом. Золото традиционно рассматривается в качестве одного из наиболее стабильных и безопасных активов.


Также инвесторы могут опасаться многочисленных программ поддержки национальных экономик от правительств и центральных банков. Большинство из них предполагает масштабную эмиссию с целью предоставления средств наименее защищенным слоям населения и предприятия. Такие вливания чреваты инфляцией.
 
 
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Золото рекордно подорожало в ходе торгов на чикагской бирже CME, свидетельствуют данные площадки. На пике котировки достигали 1785 долларов за унцию.
 
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