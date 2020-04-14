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Стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология»
14.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Сейчас идет стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология».
В ходе трансляции вы сможете задать свои вопросы в чате. Они будут проанализированы, ответы на наиболее актуальные из них прозвучат во время следующих стримов. В ходе сегодняшнего видео-включения можно задать в чате интересующие вопросы и по иным сферам! Спешите, осталось 30 минут.
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Сейчас идет стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология». В Сообщение Стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые...
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