Источник материала: Навiны Камянеччыны

Сейчас идет стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология».

В ходе трансляции вы сможете задать свои вопросы в чате. Они будут проанализированы, ответы на наиболее актуальные из них прозвучат во время следующих стримов. В ходе сегодняшнего видео-включения можно задать в чате интересующие вопросы и по иным сферам! Спешите, осталось 30 минут.