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Минздрав: заболеваемость СОVID-19 в последние дни сохраняется на одном уровне
14.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Число случаев заражения СОVID-19 в последние дни в Беларуси находится на одном уровне, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время стрима, передает корреспондент
«В течение последних нескольких дней приблизительно одинаковое количество случаев —
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Число случаев заражения СОVID-19 в последние дни в Беларуси находится на одном уровне, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время стрима,...
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