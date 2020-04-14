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В Пинске пройдет профсоюзный правовой прием граждан
14.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
23 апреля 2020 года с 9:00 до 13:00 правовой прием граждан по трудовым вопросам проведет главный правовой инспектор труда Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Василюк Сергей Григорьевич по тел.: 8 (0162) 59-41-39.
Предварительно можно обратиться в Пинское городское объединение профсоюзов по тел.: 31-73-20.
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23 апреля 2020 года с 9:00 до 13:00 правовой прием граждан по трудовым вопросам проведет главный правовой инспектор труда Брестской областной организации Белорусского...
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