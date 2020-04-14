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Митрополит Павел призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов
14.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов, передает корреспондент
«Мы призываем сегодня верующих
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Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов, передает...
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