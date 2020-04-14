Митрополит Павел призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов

Источник материала: Вороновская газета





Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы призываем сегодня верующих воздержаться от посещения храмов . А если вы приходите, то будьте добры соблюдать дистанцию друг от друга, — сказал митрополит. — Храмы закрываться не будут, там будут совершаться богослужения. Но мы просим: воздержитесь, останьтесь дома. Поверьте, от этого будет больше пользы и вам, и вашим близким».

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