В сексуальной черной комбинации. Бабушка и внучка взорвали Сеть, поменявшись одеждой в челлендже

Источник материала: Tut.by

Бразильянка Мариана Матос вместе с бабушкой Дирс Феррейрой поддержала челлендж Flip the Switch, что в переводе с английского значит «Щелкни выключателем». Смысл его заключается в том, что люди надевают на себя разные и, как правило, противоположные образы, а затем по щелчку выключателя света пара меняется одеждой, рассказывает Medialeaks.ru

Видео за несколько дней набрало более 100 тысяч просмотров в тиктоке и более 430 тысяч в инстаграме. Пользователи социальных сетей не смогли сдержать слова восхищения в комментариях, ведь бабушка примерила очень дерзкий наряд внучки.

В начале ролика Мариана одета в откровенное нижнее белье и портупеи, а Дрис предпочла обычную кофту с длинным рукавом и юбку ниже колен. После того как пришло время «щелкнуть выключателем», девушка оказалась в одежде бабули, а пенсионерка — в сексуальной черной комбинации.

«Моя сумасшедшая бабушка в Бразилии. Лучшая бабушка на свете», — написала девушка в описании к видео.

На своей личной странице в инстаграме Мариана уже выкладывала фото вместе с бабушкой, в том числе и в купальниках. Девушка занимается цирковой акробатикой и с гордостью демонстрирует свою подтянутую фигуру, и бабуля не уступает своей внучке в желании поддерживать форму и быть на высоте.