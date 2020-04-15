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В сексуальной черной комбинации. Бабушка и внучка взорвали Сеть, поменявшись одеждой в челлендже

15.04.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бразильянка Мариана Матос вместе с бабушкой Дирс Феррейрой поддержала челлендж Flip the Switch, что в переводе с английского значит «Щелкни выключателем». Смысл его заключается в том, что люди надевают на себя разные и, как правило, противоположные образы, а затем по щелчку выключателя света пара меняется одеждой, рассказывает Medialeaks.ru

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mariana Matos (@marianafmatos) 9 Апр 2020 в 12:16 PDT

Видео за несколько дней набрало более 100 тысяч просмотров в тиктоке и более 430 тысяч в инстаграме. Пользователи социальных сетей не смогли сдержать слова восхищения в комментариях, ведь бабушка примерила очень дерзкий наряд внучки.

В начале ролика Мариана одета в откровенное нижнее белье и портупеи, а Дрис предпочла обычную кофту с длинным рукавом и юбку ниже колен. После того как пришло время «щелкнуть выключателем», девушка оказалась в одежде бабули, а пенсионерка — в сексуальной черной комбинации.

«Моя сумасшедшая бабушка в Бразилии. Лучшая бабушка на свете», — написала девушка в описании к видео.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mariana Matos (@marianafmatos) 29 Авг 2019 в 8:44 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mariana Matos (@marianafmatos) 2 Сен 2019 в 7:24 PDT

На своей личной странице в инстаграме Мариана уже выкладывала фото вместе с бабушкой, в том числе и в купальниках. Девушка занимается цирковой акробатикой и с гордостью демонстрирует свою подтянутую фигуру, и бабуля не уступает своей внучке в желании поддерживать форму и быть на высоте.

 
 
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Как бабушка и внучка из Бразилии зажигают в популярном челлендже Flip the Switch
 
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