Защитник Брестской крепости Ришат Исмагилов отмечает 100-летие

Источник материала: Виртуальный Брест

Сто лет! Хоть и само слово «человек» подразумевает именно такой срок жизни – длиною в век, но мало кто доживает до этой внушительной трехзначной даты, особенно те, кто прошел огонь войны.





15 апреля 2020 года в городе Уфе за большим праздничным столом соберутся шестеро детей, 13 внуков и правнуки Ришата Салиховича Исмагилова, чтобы поздравить дорогого человека с юбилеем!

Родился Ришат Салихович в деревне Нимислярово Нуримановского района Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики в многодетной семье почтенного и уважаемого человека – здешнего муллы. Родители Ришата учили деревенских детей бесплатно, отец – мальчиков, мама – девочек. Вероятно, уже тогда Ришат определился с будущей профессией.

Отца Ришата арестовали с формулировкой «кулак». Имущество и дом были изъяты, вернулся он из мест заключения лишь спустя 5 лет. Семье пришлось нелегко, нечем было платить за обучение в школе. Чтобы заработать нужную сумму, Ришат вместе с братом рубили для школы дрова по 40 копеек за куб. Упорный юноша добился своего, окончил обучение и сам начал преподавать в Агардинской семилетней школе.

В октябре 1940 года был призван в ряды Красной Армии. Накануне Великой Отечественной войны рота связи 455-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии, в которой он служил, размещалась в оборонительной казарме на Центральном острове Брестской крепости. Служить здесь, можно сказать, было семейной традицией: в конце ХIХ – начале ХХ вв. проходили службу двое братьев отца – Сафа и Якуп Исмагиловы.

Армейские университеты давались Ришату легко. Так, в феврале 1941 года на лыжном кроссе имени С.К. Тимошенко он преодолел 10 километров в полном боевом снаряжении за 46 минут и занял второе место в дивизии, за что был материально премирован командиром полка.

В июне 1941 года рота связи 455-го стрелкового полка находилась на трехдневных тактических занятиях штабов полков.

Ришат Салихович вспоминал: «20 июня мы вернулись с учений, а 21 июня мне, старшему сержанту Петру Овсиенко и еще одному красноармейцу Петрову дали увольнение в Брест. В городе мы сфотографировались втроем и зашли в столовую. Там шел концерт на татарском языке. У меня навернулись слезы, услышав в далекой Белоруссии родные напевы. В 21.00 вернулись в крепость. Солдаты занимались кто чем: кто-то писал письма, кто-то брился. Просмотрев 2 сеанса кинокартин, легли спать очень поздно, примерно в 2 часа ночи».

В 4.15 на территорию крепостных островов легли первые артиллерийские снаряды и мины. Из воспоминаний Р.С. Исмагилова: «Вдруг на рассвете я проснулся от странного шума. Через две-три секунды после этого очнулся на полу. Спавшие внизу на койках младшие командиры оказались под развалинами стен и нар. Когда через разбитое окно я увидел полет снарядов, взрывы бомб и разрушения других зданий, понял, что началась война».

Ришат попытался вытащить своих товарищей из-под битого кирпича, но они все были мертвы. Тогда он, схватив винтовку, начал продвигаться по коридору в поиске оставшихся в живых. Ему удалось найти несколько красноармейцев из другой роты и сержанта Овсиенко из телефонного взвода, который в отсутствии командиров начал отдавать приказы об организации обороны. Они, как и сам Ришат, были в нижнем белье.

Усиливающийся обстрел, огонь, дым не давали возможности слышать и ясно видеть друг друга. Несколько человек по указанию сержанта Овсиенко раскопали два ящика патронов и разделили между собой. Вооружившись винтовками и патронами, они открыли огонь по противнику.

Обстрел становился все сильнее. Связаться с командованием в городе, сообщить о войне и запросить подкрепление – таков приказ сержанта Овсиенко. Для выполнения этого задания вызвался доброволец. При выходе из казармы он был убит, такая же судьба постигла и второго.

Из воспоминаний Р.С. Исмагилова: «Продолжить выполнять боевое задание было поручено мне. Пойти тем же путем – верная смерть, поэтому я в сопровождении своих товарищей спустился вниз и прыгнул через окно штаба наружу казармы. Мост через реку Мухавец беспрерывно обстреливался. По окнам казармы открыли огонь. Я немедленно по-пластунски пополз в сторону и решил переплыть. Перейти речку вплавь было трудно, потому что проведенная колючая проволока в реке рвала кожу на моем теле. Я был весь оцарапан и в крови, но все же перешел речку, не бросив винтовку».

Теперь Ришату предстояло добраться до земляного вала Северного острова. Именно тогда и пригодились быстрота, сила и выносливость, которую он продемонстрировал на 10-километровом кроссе в начале своей службы. Ему удалось достичь Северных ворот, преодолевать их тоже пришлось по-пластунски из-за обстрела. Перейдя мост у ворот, Ришат увидел объятый пламенем город. Он начал продвигаться в сторону домов командиров. В них оказалось около 40 человек. После того как Ришат доложил обстановку группа выдвинулась по направлению к Брестской крепости. Северные ворота находились в зоне массированного огня. Несмотря на это, пошли на прорыв, почти все офицеры погибли, а сам Ришат был ранен в голову и контужен. Свое второе ранение он получил уже в боях во время отступления, долго лечился в госпитале, был демобилизован с формулировкой «инвалид войны». Осколки снаряда, оставшиеся в теле, до сих пор напоминают об ожесточенных сражениях.

В декабре 1957 года за участие в обороне Брестской крепости Ришат Салихович Исмагилов был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Три года спустя Ришата Салиховича назначили директором Байгильдинской школы. В 1956-м он заочно окончил Башкирский государственный институт. Во время его руководства школа преобразилась. Было две мастерские, трактор, четыре двигателя, учебный комбайн. Но самая большая гордость – сад и опытный участок. Благодаря этому 40 учащихся, живших в интернате, полный учебный год были обеспечены овощами и фруктами.

Успехи учеников и преподавателей были известны и оценены не только в самой Башкирии, но и руководством Советского Союза. Ришат Салихович был дважды награжден Почетной грамотой Министерства просвещения Башкирии, 7 медалями ВСХВ и ВДНХ, одной большой серебряной медалью ВДНХ. Награжден Министерством просвещения РСФСР значком «Отличник народного просвещения», орденом «Знак Почета», также ему было присвоено звание заслуженный учитель школы РСФСР. И это лишь небольшой перечень его заслуг.

Несмотря на все звания и награды, Ришат Салихович остается скромным и простым человеком. Дом для своей большой семьи он построил своими руками, на каждого сына и дочку высадил вокруг дома по два саженца – ель и вяз.

«В хлопотах и радостях пробежали года как одно мгновенье. Дети рождались, в первый класс шли, школу заканчивали, в вузы поступали, диссертации защищали, свадьбы играли, внуков нам дарили… Что ни год, то событие», – рассказывает Ришат Салихович. С супругой Сарвой Газизовной прожили более 60 лет душа в душу, стали родоначальниками целой династии ученых – шестеро детей доктора наук.

Четкий голос, живой взгляд – он, как может, пытается воевать со старостью. Ходит с двумя тросточками, но это не из-за возраста, а из-за тяжелого ранения в ногу. В феврале этого года директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Г.Г. Бысюк поздравил Ришата Салиховича с Днем защитников Отечества. Несмотря на возраст, на здоровье он не жалуется, довольно бодр и во всю готовится к предстоящему юбилею.

Закономерен вопрос: в чем же секрет его долголетия? «Первое – наследственность, – рассказывает ветеран. – Второе – нормальный образ жизни – вовремя есть, вовремя пить. На завтрак у меня салат из нескольких ингредиентов уже много лет. Яблоко, изюм, чернослив, курага, зеленый перец, морская капуста – обязательно! Но главное! У человека должно быть Дело. Человек должен жить с устремлением. Я в школе работал в три смены – приходил домой, ужинал и уходил в школу опять. Писал планы, проверял работу учителей, контрольные, писал отчеты. И мне это было в радость. Я сорок лет работал, и мне никогда не было стыдно за свою работу».

Не каждый при жизни имеет счастье увидеть процветание дела, в которое вложил всю душу. Не каждому удается и увидеть своими глазами триумф детей и внуков. Верно сказано: бояться надо не смерти, а пустой жизни. Каждый день Ришата Салиховича наполнен мыслями о дальнейшем развитии школы, об участии в съемках, заботой о детях и внуках. Его активная общественная позиция, нежелание сидеть на месте, неуемная энергия и любовь близких вдохновляют и дают силы жить насыщенно, даже пересекая вековой рубеж.