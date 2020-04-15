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Группы медиков и милиционеров проверяют соблюдение режима самоизоляции в Бресте

15.04.2020 11:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Группы медиков и милиционеров проверяют соблюдение режима самоизоляции в Бресте

Самоизоляция – ответственность каждого, кто находится в группе риска и может быть распространителем COVID-19. Как соблюдают домашний режим брестчане, проверили рейдовые группы. В них входят медики и милиционеры.

О своем визите специалисты заранее не сообщают. Приходят по адресу, где должен находиться потенциальный больной. В эту категорию чаще всего попадают водители, студенты или туристы, которые вернулись из-за границы, а также контакты первого и второго уровней. Задача специалистов, оценить, как соблюдается режим самоизоляции, проверить самочувствие граждан, есть ли необходимые продукты и медикаменты. Владимир Сацюк работает в транспортной компании. Недавно вернулся из рейса. На белорусской границе ему вручили уведомление о необходимости уйти на самоизоляцию.

Самоизоляция рассчитана на 14 дней. Покидать дом можно только при острой необходимости – в магазин или аптеку. При этом, надо быть в защитной маске и исключить все контакты в общественных местах. И всё же около 15% процентов изолированных граждан по всей стране пренебрегают правилами. За это предусмотрено наказание – от крупного штрафа до лишения свободы.

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Самоизоляция – ответственность каждого, кто находится в группе риска и может быть распространителем COVID-19. Как соблюдают домашний режим брестчане, проверили...
 
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