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Прямую линию проведет зампредседателя комитета экономики облисполкома Павел Мариненко
15.04.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В пятницу, 17 апреля, прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко.
С 10.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 22-17-22 он ответит на актуальные вопросы развития и поддержки предпринимательства.
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В пятницу, 17 апреля, прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко. С 10.00...
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