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Прямую линию проведет зампредседателя комитета экономики облисполкома Павел Мариненко

15.04.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В пятницу, 17 апреля, прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко.

С 10.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 22-17-22  он ответит на актуальные вопросы развития и поддержки предпринимательства.


 
Теги: Расписание автобусов
 
 
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  В пятницу, 17 апреля, прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко. С 10.00...
 
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