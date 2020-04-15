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10 способов окраски пасхальных яиц

15.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

10 способов окраски пасхальных яиц
 Фото из открытых интернет-источников

Окрашивать яйца принято накануне Пасхи. Самые популярные и интересные способы мы рассмотрим прямо сейчас.

1. Луковая шелуха. Это, пожалуй, один из самых распространенных способов окраски. Скорлупа окрашивается в приятный, коричневатый цвет. Уровень насыщенности цвета регулируется количеством шелухи.

2. Окраска куркумой придает яйцам яркий желтый цвет.

3. Отвар яиц в соке клюквы придает им насыщенный розовый окрас.

4. Бежевого цвета можно добиться, отварив яйца в молотом растворимом кофе.

5. Яйца с вкраплениями делают так: мокрые вареные яички посыпать рисом, обернуть марлей и опустить в воду с красителем нужного цвета.

6. Наклеив на скорлупу трафарет с каким-то узором или же просто листья петрушки и укропа, а затем окрасив их таким же методом, как описано выше, можно получить яйца с рисунком.

7. Если надеть на яйца несколько резинок и окрасить их, они получатся в ровную полоску.

8. Красивый узор можно сделать с помощью сахарной пудры. Разведите ее водой, чтобы смесь была достаточно густая и кондитерским шприцем начинайте творить на скорлупе.

9. Очень красивые писанки получаются при работе с воском. Яйца предварительно отварить. Растопите воск свечи и нанесите нужный узор на скорлупу. Затем поместите его в раствор с красителем (не горячий!) и дождитесь окрашивания. Затем воск аккуратно удалите.

10. Пищевые красители: продаются в каждом магазине, особенно ассортимент возрастает перед Пасхой.

Подготовила
Наталья ЛОГУНОВА

 
 
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Окрашивать яйца принято накануне Пасхи. Самые популярные и интересные способы мы рассмотрим прямо сейчас. 1. Луковая шелуха. Это, пожалуй, один из...
 
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