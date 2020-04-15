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Определены победители второго сезона онлайн-проекта «Клевые каникулы»

15.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Определены победители второго сезона онлайн-проекта «Клевые каникулы»

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация подвели итоги второго сезона совместного онлайн-проекта для школьников «Клевые каникулы» и определили его победителей, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

Проект для школьников был реализован на официальных площадках союза молодежи и пионерской организации в социальной сети ВКонтакте во время второй недели весенних каникул. «Абсолютными победителями второго сезона стали Алеся Литвинович из агрогородка Мальковичи Ганцевичского района Брестской области и Мария Мышковец из Минска. Их мы определили путем рандонного выбора среди 370 участников проекта, полностью выполнивших задания чек-листа», — рассказала Александра Гончарова.

Организаторы определили и лидеров проекта в специальных номинациях. Наибольшее количество победителей — представители Брестской области. Влад Белоус из поселка Жемчужный Барановичского района победил в номинация «Патимейкер», Максим Кондратенко из агрогородка Мальковичи Ганцевичского района — в номинации CodyCross, а Андрей Олков из Ивацевичей — в номинация «МастерШеф». Лучшими стали Дарья Лойко из Гродно — номинация «Путешественник», Ксения Царева из Могилева — «Интеллектуал», Кира Гуйдо из городского поселка Шумилино — «Книголюб», Светлана Яловчук из Калинковичей — «Лайфхакер».

Логическим продолжением #клевыхканикул стал онлайн-проект БРПО «Проведи время по-пионерски». Только в день его старта на гугл-платформе зарегистрировалось 690 ребят. Ежедневно участники проекта получают целый блок заданий. По итогам дня определяется победитель.

«Мы приветствуем, если школьники к заданиям привлекают родителей, таким образом проект становится семейным. К примеру, в одном из заданий нужно было разместить на своих страницах фото пап и мам в возрасте участников проекта. Так мы узнали, что родители наших ребят были пионерами — многие из них на фото в пионерских галстуках, — отметила координатор проекта. — Сегодня в официальном сообществе пионерской организации «БРПО — территория детства» ВКонтакте в 17.00 запланирован стрим с руководителем пионерской организации, где участники проекта услышат ответы на свои вопросы».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация подвели итоги второго сезона совместного...
 
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